Украинский стример продолжает охоту на миллион евро

Константин "Kostya_Jock" Гольский - единственный из украинцев, кому удалось пробиться в четвёртый день Главного события EPT Monte Carlo. Кто-то из 49 участников получит семизначную сумму.

В Монте-Карло на финишную прямую выходит Главное событие этапа Европейского покерного тура. В турнир с бай-ином 5 300 евро свои средства инвестировали и немало украинских покеристов и сразу семерым из них удалось заработать.

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Правда, в отличие от Кости Гольского, известного стримера и чемпиона Украины по покеру, шестеро наших уже не борются за трофей.

63. Алексей Левченко – 15 200 евро призовых

77. Владислав Мартыненко – 13 200

81. Андрей Любовецкий – 13 200

94. Михаил Демиденко – 13 200

111. Михаил Сезоненко – 11 500

176. Алексей Натоптанный – 5 800

А вот "Kostya_Jock", именно по этому нику Костя известен в покерном комьюнити, уже гарантировал себе 17 500 евро призовых. Именно столько, как минимум, получит каждый из 49 участников, которые остались в игре. У украинца есть неплохие перспективы пережить несколько пейджампов и даже побороться за главный приз – 1 000 000 евро.



Дэн Смит / Фото PokerNews

У Гольского сейчас 930 000 фишек, а это 62 больших блайнда. Украинец – 15-й в чип-каунте. Для сравнения, у чип-лидера турка Бедира 1 895 000 фишек (126 ВБ). Среди звездных игроков борьбу продолжает и Дэн Смит – 5-й в списке All Time Money List (54.4 долларов призовых за карьеру). У американца 13-й стек – 1 020 000 (68 ВБ). Не сошел с дистанции и обладатель 4 браслетов WSOP Адриан Матеос – 1 160 000 (77 ВБ).