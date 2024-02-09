Покерный скандал, который случился еще в декабре 2023 года во время одного из турниров в Лас-Вегасе, набирает все более громкую огласку.

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Энтони Зинно, владельца 4 браслетов WSOP, подозревают в краже 19 тысяч долларов, которые исчезли из сумки другого покериста Корела Теумы. Последний забыл аксессуар под столом, а когда ему вернули сумку, не досчитался львиной части денег. Свет на инцидент попытался пролить главный подозреваемый.

Я заглянул в сумку, чтобы найти там удостоверение личности, или другой документ, чтобы потом как-то сконтактироваться с владельцем и вернуть ее после поновления игры. Однако, после того, как ничего не нашел, отдал пропажу в отдел находок. Затем пошел спать и вернулся в заведение на следующий день. Я категорически отрицаю то, в чем меня обвиняют, – прокомментировал ситуацию Энтони Зинно.

Тем временем пострадавший в показаниях путается. Сначала Корел Теума сообщил, что умышленно оставил сумку под столом, чтобы пойти в туалет, что собственно и попало в полицейский отчет. Но в одном из комментариев покерист рассказал, что забыл аксессуар, собрал фишки и вышел из казино, чтобы взять такси. Именно тогда он вспомнил, что забыл кое-что ценное в игорном заведении.



Корел Теума / Фото seminolehardrockpokeropen

На чьей стороне не была бы правда, за присвоение имущества в размере более 1 200 долларов в штате Невада предусмотрена уголовная ответственность и серьезный тюремный срок. Ждем окончательных результатов расследования, чтобы поставить точку в этом скандальном инциденте.