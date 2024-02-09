Покерний скандал, який трапився ще у грудні 2023 року під час одного з турнірів у Лас-Вегасі, набирає дедалі гучнішого розголосу.

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Ентоні Зінно, власника 4 браслетів WSOP, підозрюють у крадіжці 19 тисяч доларів, які зникли із сумки іншого покериста Корела Теуми. Останній забув аксесуар під столом, а коли йому повернули сумку, не дорахувався левової частки грошей. Світло на інцидент спробував пролити головний підозрюваний.

Я зазирнув у сумку, щоб знайти там посвідчення особи, чи інший документ, щоб потім якось сконтакутватись із власником і повернути її після поновлення гри. Однак, після того, які нічого не знайшов, віддав пропажу до відділу знахідок. Потім пішов спати і повернувся в заклад наступного дня. Я категорично заперечую те, у чому мене звинувачують, – прокоментував ситуацію Ентоні Зінно.

Тим часом постраждалий у показах плутається. Спочатку Корел Теума повідомив, що навмисне залишив сумку під столом, щоб піти до вбиральні, що власне і потрапило до поліцейського звіту. Натомість, в одному із коментарів покерист розповів, що забув аксесуар, зібрав фішки і вийшов із казино, щоб взяти таксі. Саме тоді він згадав, що забув дещо цінне у гральному закладі.



Корел Теума / Фото seminolehardrockpokeropen

На чиєму боці не була б правда, за привласнення майна у розмірі понад 1 200 доларів у штаті Невада передбачена кримінальна відповідальність і серйозний тюремний термін. Чекаємо остаточних результатів розслідування, щоб поставити крапку в цьому скандальному інциденті.