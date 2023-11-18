У молодого крипто-инвестора и покериста Уэсли Фея дела, очевидно, обстоят неплохо. Американец китайского происхождения вместе с друзьями поселился в номере за 400 000 долларов в сутки.

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Апертаменты за 400 000 долларов / PokerNews

Дело в том, что на протяжении уик-энда в Лас-Вегасе проходит гран-при формулы-1, потому цены на аренду жилья взлетели к небесам. Апартаменты, в которых поселились компания покеристов, в обычные дни стоят в 10 раз дешевле! Но кто считает деньги, когда речь идет о такой роскоши.



Апертаменты за 400 000 долларов / PokerNews

В середине виллы, расположенной на 46-м этаже Caesars Palace, есть четыре спальни, комната с бильярдным столом, массажные кресла, частный бар, полностью оборудованная кухня и просторная столовая. Как приятный бонус – услуги персонального дворецкого. Площадь апартаментов, исполненных в римском стиле, почти 300 квадратных метров.

Но главная фишка этого королевского жилья, конечно же, вид. Окна спальни, в которой отдыхает Уэсли Фэй, выходят на фонтан Белладжио и ярко освещенные улицы Вегаса, которыми вскоре будут гонять болиды формулы-1.