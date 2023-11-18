У молодого крипто-інвестора і покериста Веслі Фея справи, вочевидь, ідуть непогано. Американець китайського походження разом із друзями оселився у номері, який коштує 400 000 за добу.

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Апертаменти за 400 000 доларів / PokerNews

Річ у тім, що впродовж вік-енду у Лас-Вегасі відбувається гран-прі формули-1, а відтак ціни на оренду житла злетіли до небес. Апартаменти, в яких оселились компанія покеристів в звичайні дні коштують у 10 разів дешевше! Але хто рахує гроші, коли мова йде про таку розкіш.



Апертаменти за 400 000 доларів / PokerNews

середині вілли, яка розташувалась на 46-му поверсі Caesars Palace, є чотири спальні, кімната з більярдним столом, масажні крісла, приватний бар, повністю обладнана кухня та простора їдальня. Як приємний бонус – послуги персонального дворецького. Площа апартаментів, виконаних у римському стилі, майже 300 квадратних метрів.

Та головна фішка цього королівського житла, звісно ж, краєвид. Вікна спальні, у якій відпочиває Веслі Фей, виходять на фонтан Белладжіо та яскраво освітлені вулиці Вегаса, якими незабаром ганятимуть боліди формули-1.