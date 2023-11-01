Покерна онлайн-платформа Pokertbet у найближчі два холодні місяці "грітиме" спортсменів різноманіттям цікавих ігрових місій.

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Турнір Millionaire Maker

25 листопада о 20:00 на Pokerbet відбудеться грандіозний турнір, переможець якого реалізує свою покерну мрію. Івент з Безлімітного Холдему пройде у форматі мульти-ентрі (до 10 входів). Кваліфікуватись у турнір можна й через відбірні змагання. Покеристи, які зареєструються та верифікують особу на Pokerbet з 1 по 25 листопада, отримають квитки на спеціальні сателіти Way to Millionaire Maker!

Круті турніри Pokerbet Million

На платформі Pokerbet 11, 18 листопада та 23 грудня відбудуться три івенти з солідним призовим фондом і невеликим бай-іном. Турнір пройде в форматіпрогресивного нокауту з мульти-ентрі (до 10 входів) і ребаями. Шлях до змагань можна прокласти через численні сателіти.

Турніри High Rollers

Для гравців із глибоким банкролом Pokerbet пропонує позмагатися в чотирьох турнірах хайролерів. Івенти відбудуться 12, 19, 26 листопада та 24 грудня. Формат турніру – PKO, мульти-ентрі (до 2 входів), із ребаями.

Серія турнірів Winter Poker Cup

З 1 по 17 грудня на Pokerbet відбудеться зимова турнірна серія Winter Poker Cup. На спортсменів чекають щоденні івенти з Холдему, Омахи та OFC, солідні призові та іменні трофеї. Традиційно, в рамках фестивалю гравці накопичуватимуть залікові бали і змагатимуться в заліку WPC Турніроманія за додаткову винагороду.

Festival Marathon на Pokerbet

Із 3 листопада по 24 грудня на Pokerbet відбуватиметься акція Festival Marathon, вінцем якої буде підсумковий фрірол з крутим призовим фондом. Для участі в акції потрібно виконувати щоденні місії та заробляти очки, і в такий спосіб накопичувати стек для Головної події.

Акція Boostomania

Поціновувачі бустових кеш-столів Холдему й Омахи отримають шанс поповнити свої банкроли в рамках акції Boostomania. Із 3 по 30 листопада набирайте очки за рейкові роздачі і отримуйте винагороду. Що вищий ліміт - то більше балів. Boostomania буде поділена на 4 залікові періоди:

- з 3 листопада, 00:00 по 9 листопада, 23:59

- з 10 листопада, 00:00 по 16 листопада, 23:59

- c 17 листопада, 00:00 по 23 листопада, 23:59

- з 24 листопада, 00:00 по 30 листопада, 23:59

Combo Carnival від Pokerbet

Із 3 по 17 листопада на платформі Pokerbet відбудеться Combo Carnival для кеш-гравців. Щоб отримати частину від призового фонду, потрібно збирати топові комбінації за будь-якими кеш-столами Холдему та 6-карточної Омахи. У залік акції йдуть комбінації від фул-хаусу на тузах AAAxx та старші.

Акція Winter Rush

З 1 по 24 грудня Pokerbet кидає виклик кеш-гравцям в зимовій рейк-гонці. Заробляйте очки за рейкові роздачі за столами з Холдему та Омахи, перемагайте в лідербордах і отримуйте солідні бонуси. Акція поділена на 3 залікові періоди:

- з 1 грудня, 00:00 по 8 грудня, 23:59

- з 9 грудня, 00:00 по 16 грудня, 23:59

- з 17 грудня, 00:00 по 24 грудня, 23:59

Деталі усіх осінньо-зимових акцій від Pokerbet – за посиланням.