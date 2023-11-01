Покерная онлайн-платформа Pokertbet в ближайшие два холодных месяца будет "греть" спортсменов разнообразием интересных игровых миссий.

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Турнир Millionaire Maker

25 ноября в 20:00 на Pokerbet состоится грандиозный турнир, победитель которого реализует свою покерную мечту. Ивент из Безлимитного Холдема пройдет в формате мульти-энтри (до 10 входов). Квалифицироваться в турнир можно и через отборочные соревнования. Покеристы, которые зарегистрируются и верифицируют на Pokerbet с 1 по 25 ноября, получат билеты на специальные сателлиты Way to Millionaire Maker!

Крутые турниры Pokerbet Million

На платформе Pokerbet 11, 18 ноября и 23 декабря состоятся три инвента с солидным призовым фондом и небольшим бай-ином. Турнир пройдет в формате прогрессивного нокаута с мульти-энтри (до 10 входов) и ребаями. Путь к соревнованиям можно проложить через многочисленные сателлиты.

Турниры High Rollers

Для игроков с глубоким банкролом Pokerbet предлагает посоревноваться в четырех турнирах хайроллеров. Ивенты состоятся 12, 19, 26 ноября и 24 декабря. Формат турнира – PKO, мульти-энтри (до 2 входов) с ребаями.

Серия турниров Winter Poker Cup

С 1 по 17 декабря на Pokerbet пройдет зимняя турнирная серия Winter Poker Cup. На спортсменов ожидают ежедневные ивенты из Холдема, Омахи и OFC, солидные призовые и именные трофеи. Традиционно, в рамках фестиваля игроки будут накапливать баллы и соревноваться в зачете WPC Турниромания за дополнительное вознаграждение.

Festival Marathon на Pokerbet

С 3 ноября по 24 декабря на Pokerbet пройдет акция Festival Marathon, венцом которой будет итоговый фриролл с крутым призовым фондом. Для участия в акции нужно выполнять ежедневные миссии и зарабатывать очки и таким образом накапливать стек для Главного события.

Акция Boostomania

Любители бустовых кэш-столов Холдема и Омахи получат шанс пополнить свои банкролы в рамках акции Boostomania. С 3 по 30 ноября набирайте очки за рейковые раздачи и получайте вознаграждение. Чем выше лимит – тем больше баллов. Boostomania будет разделена на 4 зачетных периода:

- с 3 ноября, 00:00 по 9 ноября, 23:59

- с 10 ноября, 00:00 по 16 ноября, 23:59

- c 17 ноября, 00:00 по 23 ноября, 23:59

- с 24 ноября, 00:00 по 30 ноября, 23:59

Combo Carnival от Pokerbet

С 3 по 17 ноября на платформе Pokerbet состоится Combo Carnival для кэш-игроков. Чтобы получить часть от призового фонда, нужно собирать топовые комбинации на любых кэш-столах Холдема и 6-карточной Омахи. В зачет акции идут комбинации от фул-хауса на тузах AAAxx и старше.

Акция Winter Rush

С 1 по 24 декабря Pokerbet бросает вызов кэш-игрокам в зимней рейк-гонке. Зарабатывайте очки за рейковые раздачи за столами из Холдема и Омахи, побеждайте в лидербордах и получайте солидные бонусы. Акция поделена на 3 зачетных периода:

- с 1 декабря, 00:00 по 8 декабря, 23:59

- с 9 декабря, 00:00 по 16 декабря, 23:59

- с 17 декабря, 00:00 по 24 декабря, 23:59

Детали всех осенне-зимних акций от Pokerbet – за ссылкой.