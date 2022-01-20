Кейти Линдси устроила настоящий аттракцион невиданной щедрости для девушек. Она предложила для голосования четырёх покеристок. Самой удачливой среди всех кандидаток оказалась Сара Эллисон.

Интересно От одного блайнда до выигрыша 567 тысяч долларов: невероятный камбэк в покере

Об этой девушке известно не так много. Мать 6 детей играет в онлайне под ником "KushQueen710". Пандемия тяжело ударила по финансовому положению семьи Эллисон и Сара реже стала появляться за столами. Участие в турнире The Venom с гарантированным призовым фондом 10 000 000 долларов девушка даже не рассматривала.

Сара Эллисон / Фото с твиттера

Но удача ей улыбнулась. По итогам опроса, где приняли участие 9 321 человек, именно Сара Эллисон набрала больше всего голосов – 64.3%. Многодетная мать обошла в голосовании даже Ками "dtkamikaze" Чишолм – покеристку с 15-летним стажем и обладательницу трёх титулов SCOOP.

Бонусом к билету Сара получит часовую тренировку с Крисом Мурманом – британским профессиональным покеристом и мужем Кейти Линдси. Также стоит отметить, что остальные 3 девушки, принимавшие участие в голосовании, получили по билету на сателлит для турнира The Venom за 109 долларов.