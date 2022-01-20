Кейті Ліндсі влаштувала атракціон небаченої щедрості у бік інших дівчат. Для голосування вона запропонувала 4 покеристки. Найуспішнішою з них виявилася Сара Еллісон.

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Про неї відомо не так багато. Мати 6 дітей грає в онлайні під ніком "KushQueen710". Пандемія важко вдарила по фінансовому становищу сім'ї Еллісон, тому Сара рідше стала з'являтися за столами. Участь у турнірі The Venom із гарантованим призовим фондом 10 000 000 доларів дівчина навіть не розглядала.

Сара Еллісон / Фото з твіттера

Але їй пощастило. За підсумками опитування, де взяли участь 9 321 людина, саме Сара Еллісон набрала найбільше голосів – 64.3%. Багатодітна мати дуже впевнено обійшла у голосуванні Камі "dtkamikaze" Чишолм – покеристку з 15-річним досвідом, яка тричі вигравала титул чемпіонки SCOOP.

Бонусом до квитка Сара отримала ще й тренування з Крісом Мурманом – британським професійним покеристом і чоловіком Кейті Ліндсі. Також варто відзначити, що решта дівчат, які брали участь у голосуванні, отримали від покеристки по квитку на сателіт у турнір The Venom за 109 доларів.