Сколько людей зарабатывают покером: неожиданные результаты опроса

Портал Poker.org провел масштабное исследование состояния дел в современном мире покера. Некоторые результаты оказались довольно неожиданными.

Журналисты провели опрос, участие в котором приняли 1 334 покериста. Почти 60% из них описали себя, как опытных игроков, 76% респондентов были мужчинами, 24% – женщины.

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Ключевым вопросом был: "Считаете ли вы себя игроком, который выигрывает в покере?". Аж 44% картежников ответили "да", только 15% признали, что тратят за покерными столами больше денег, чем удается выиграть. Среди новичков – 28% заявили, что играют в плюс, 21% назвали себя минусовыми.

Среди других интересных результатов – 57% опрошенных рассказали, что узнали о покере от своих родственников, друзей или коллег. Зато 41% познакомились с игрой благодаря медиа (покерные трансляции в интернете, онлайн-реклама, тематические сайты). Почти все респонденты отметили, что играют как в онлайне, так и в оффлайне. Что касается игры в интернете, то большая часть покеристов делает это через смартфон.

На вопрос, считаете ли вы покер игрой, где результат зависит прежде всего от навыков, утвердительно ответили 81% опытных игроков и 62% новичков.

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