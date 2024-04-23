Скільки людей заробляють покером: несподівані результати опитування

Портал Poker.org провів масштабне дослідження стану справ у сучасному світі покеру. Деякі результати виявилися досить несподіваними.

Журналісти провели опитування, участь в якому взяли 1 334 покеристи. Майже 60% з них описали себе, як досвідчених гравців, 76% респондентів були чоловіками, 24% – жінки.

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Ключовим запитанням було: "Чи вважаєте ви себе гравцем, який виграє в покері?". Аж ​44% картярів відповіли "так", лише 15% визнали, що витрачають за покерними столами більше грошей, ніж вдається виграти. Серед новачків – 28% заявили, що грають у плюс, 21% назвали себе мінусовими.

Серед інших цікавих результатів – 57% опитаних розповіли, що дізналися про покер від своїх родичів, друзів або колег. Натомість 41% познайомилися з грою завдяки медіа (покерні трансляції в інтернеті, онлайн-реклама, тематичні сайти). Майже всі респонденти відзначили, що грають як в онлайні, так і в офлайні. Щодо гри в інтернеті, то більша частина покеристів робить це через смартфон.

На запитання, чи вважаєте ви покер грою, де результат залежить насамперед від навичок, ствердно відповіли 81% досвідчених гравців та 62% новачків.

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