Пятая серия так называемого Galfond Challenge между Филом Гальфондом и Ченсом Корнутом вернулась после паузы, взятой для празднования Дня благодарения.

Перерыв, похоже, немного лучше провел именно Фил. За 600 сыгранных раздач Гальфонд выиграл около 28 тысяч долларов. Поэтому инициатор челленджа смог прервать серию небольших побед Корнута.

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Ченс, правда, все еще сохраняет лидерство. 64 тысячи долларов преимущества, конечно, абсолютно ничего не гарантируют, ведь сейчас соперники лишь приближаются к экватору хедз-ап поединка.

Более того, специалисты все еще считают Фила фаворитом дуэли. Тем более, Гальфонд выиграл все четыре предыдущих матча своего челленджа: против "ActionFreak", "VeniVidi1993" Била Перкинса и Дэна Кейтса.

Напомним, хайроллеры играют в Омаху. По регламенту, их ждет 35 тысяч раздач. В случае итогового триумфа Гальфонда, Корнут заплатит ему сверху 250 тысяч долларов. Если же Ченс сохранит лидерство, то получит дополнительно один миллион "баксов" из кармана Фила.