П’ята серія так званого Galfond Challenge між Філом Гальфондом і Ченсом Корнутом повернулася після паузи, взятої для святкування Дня подяки.

Перерву, схоже, трохи краще провів саме Філ. За 600 зіграних роздач Гальфонд виграв близько 28 тисяч доларів. Тож ініціатор челенджу зміг перервати серію невеличких перемог Корнута.

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Ченс, щоправда, все ще зберігає лідерство. 64 тисячі доларів переваги, звісно, абсолютно нічого не гарантують Корнуту, адже наразі суперники лише наближаються до екватору хедз-ап поєдинку.

Ба більше, фахівці все ще вважають Філа фаворитом дуелі. Тим паче, Гальфонд виграв усі чотири попередні матчі свого челеднжу: проти "ActionFreak", "VeniVidi1993", Біла Перкінса і Дена Кейтса.

Нагадаємо, хайролери грають в Омаху. За регламентом, на них чекає 35 тисяч роздач. В разі підсумкового тріумфу Гальфонда, Корнут заплатить йому зверху 250 тисяч доларів. Якщо ж Ченс збереже лідерство, то отримає додатково один мільйон "баксів" з кишені Філа.