На старте серии Cocktail PONT покеристы разыграли более трех миллионов гривен.

Только лишь в пятницу на PokerMatch взяла старт новая серия Cocktail PONT, а всего за три дня в ней было разыграно 3 373 830 призовых гривен!

В турнирах приняли участие более 5 800 игроков, 1 235 из которых попали в призы и увеличили свой банкролл. Огромные цифры!

Читайте также: Артём "spady" Огиенко: "Кубок родного города выиграть вдвойне приятно"

Среди этих спортсменов есть как наши добрые знакомые, так и амбициозные новички, делающие свои первые шаги в покере. Так, чемпионские трофеи уже получили Стас "shrekpoker91" Галатенко, Юрий "mack_laud" Третьяков и Антон "juggler19" Нагорняк. Но больше всего отличился спортсмен с ником bezpaniki. Он стал победителем сразу в двух турнирах, а это очень весомое достижение. Поздравляем!

Стоит также отметить успехи стримеров PokerMatch Влада Betman95, Игоря Netigor и Влада Sidkaaaa. Они попали на финалки титульных ивентов, а Sidkaaaa смог сделать это дважды!

Определенное соперничество наметилось и в "Cocktail Турниромании" с призовым фондом 500 000 гривен, где очки начисляются за каждого выбитого игрока в любом титульном турнире серии.

Первое место на данный момент занимает shrekpoker91, в спину которому дышат nektovladson и двукратный чемпион серии bezpaniki. Но расклад сил может измениться в любой момент, ведь серия только началась.

Напоминаем, что шанс побороться за именные награды и денежные призы есть у каждого, впереди еще немало интересных турниров! Успехов!

Со всеми результатами первого уикенда Cocktail PONT можно ознакомиться на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2 500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!

Играйте в покер в любом месте, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!