Журналист PokerMatch пообщался с чемпионом супертурнира "Кубок Харькова" в Кубке Украины-2020.

Победителем финального турнира-миллионника ”Кубок Харькова“ стал Артём Огиенко, который представляет харьковскую покерную школу. О борьбе в победном турнире, самом крупном ”заносе“ и комфортной игре в онлайне Артём рассказал в интервью.

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- Поздравляю с победой, Тёма! Это твой первый трофей на PokerMatch?

- Спасибо! Да, наконец-то добрался до кубка, давно его хотел. Я не супергриндер турниров, случалось уже много финалок, вторые места были, но трофей получилось выиграть только сейчас. Ещё и кубок родного Харькова! Ну и это пока самый крупный приз у меня на PokerMatch (за 1 место spady получил более 200,000 гривен - Авт.)

- Были какие-то сложные ситуации в течение турнира?

- Не особо. Получилось пройти с одного входа, долго держался в топ-40, потом выиграл одно важное выставление с ТТ против 88, а на предфиналке - важную монетку у рега chip_leader. За финалкой состав получился не очень сильный, всего пару регуляров. Любители зажались, много выбрасывали в пас.

- Этим грех было не воспользоваться.

- Да, где-то уже в 5-макс я играл, наверное, 80% рук. Пушил часто. На старте хедз-ап у меня было преимущество по фишкам где-то 85% на 15%, но потом удвоил оппонента, а после сам предложил поделить. Подустал всё-таки и решил не качать диспу.

- Ты говоришь, что не супергриндер. Сколько примерно играешь?

- Да, стараюсь брать не количеством, а качеством. Делаю упор на ROI. Сколько играю? Ну примерно 400-500 турниров в месяц получается. PokerMatch последнее время всегда включён. В обычные дни играю вечерний турнир как минимум, а во время серий, конечно, побольше загрузка.



Артем "spady" Огиенко. Фото: PokerMatch

- Как впечатления от рума?

- Хорошее. Крутые серии, приятная ”поляна“. Видел уже анонс нового PONT, буду играть обязательно. Даже больше, чем на Кубке Украины. Может быть, даже к команде присоединюсь с ребятами знакомыми.

- Кстати, о знакомых. Если так случается, что оказываешься за столом с кем-то из друзей, как-то меняется твоя игра?

- Ну нет. Наоборот - против знакомых иногда хочется сыграть максимально по-свински (улыбается). И потом подкалывать: как тебе такое?

- Ты часто играешь в офлайне, был за финалкой топ-турнира PokerMatch Million в прошлом году. Где всё-таки себя комфортнее чувствуешь?

- В онлайне проще, хватает сил играть длинные сессии. А в офлайне главный плюс - это возможность пообщаться с друзьями. Хочется, чтобы уже вернулись живые серии, конечно, ну а пока буду копить банкролл.

- То есть, с заноса автомобиль покупать не планируешь?

- Нет, пусть пока полежит на счету (улыбается). Вообще я не сторонник агрессивного банкролл-менеджмента. Есть семья, и это тоже веская причина не делать резких движений по лимитам.

Интервью подготовил Евгений Смертенко