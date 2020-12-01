Журналіст PokerMatch поспілкувався із чемпіоном супертурніру "Кубок Харкова" в Кубку України-2020.

Переможцем фінального турніру-мільйонника "Кубок Харкова" став Артем Огієнко, який представляє харківську покерну школу. Про боротьбу в переможному турнірі, найкрупніший "занос" та комфортну гру в онлайні Артем розповів в інтерв'ю.

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- Вітаю з перемогою, Тьомо! Це твій перший трофей на PokerMatch?

- Дякую! Так, нарешті дістався до кубка, давно його хотів. Я не супергріндер турнірів, траплялося вже багато фіналок, другі місця були в турнірах, але трофей вийшло виграти тільки зараз. Ще й кубок рідного Харкова! Ну й це поки що найкрупніший приз у мене на PokerMatch (за 1 місце spady отримав понад 200,000 гривень - Авт.)

- Чи були які-небудь складні ситуації протягом турніру?

- Та не дуже. Вийшло пройти з одного входу, довго тримався в топ-40, потім виграв одне важливе виставляння з ТТ проти 88, а на передфіналці - важливу монетку у рега chip_leader. За фіналкою склад вийшов не дуже сильний, всього кілька регулярів. Любителі "зажалися", багато викидали в пас.

- Цим гріх було не скористатися.

- Авжеж, десь уже у 5-макс я грав, мабуть, 80% рук. Пушив часто. На старті хедз-ап у мене була перевага по фішках десь 85% на 15%, але потім подвоїв опонента, а після сам запропонував поділити. Притомився все ж і вирішив не качати диспу.

- Ти кажеш, що не супергріндер. Скільки приблизно граєш?

- Ну так, намагаюся брати не кількістю, а якістю. Роблю наголос на ROI. Скільки граю? Ну приблизно 400-500 турнірів на місяць виходить. PokerMatch останнім часом завжди включений. У звичайні дні граю вечірній турнір як мінімум, а під час серій, ясна річ, трохи більше навантаження.



Артем "spady" Огієнко. Фото: PokerMatch

- Як враження від руму?

- Непогане. Круті серії, приємна ”поляна“. Бачив уже анонс нового PONT, буду грати обов'язково. Навіть більше, ніж на Кубкові України. Може бути, навіть до команди приєднаюся з хлопцями знайомими.

- До речі, про знайомих. Якщо трапляється так, що опиняєшся за столом із кимось із друзів, якимось чином міняється твоя гра?

- Ну ні. Навпаки - проти знайомих іноді хочеться зіграти максимально по-свинськи (посміхається). І потім підколювати: як тобі таке?

- Ти часто граєш в офлайні, був за фіналкою топ-турніру PokerMatch Million минулого року. Де все ж таки комфортніше почуваєшся?

- В онлайні простіше, вистачає сил грати довгі сесії. А офлайні головний плюс - це можливість поспілкуватися з друзями. Хочеться, щоби вже повернулися живі серії, звичайно, а поки що копитиму банкрол.

- Тобто, з заносу авто купувати не плануєш?

- Ні, нехай поки що полежить на рахунку (посміхається). Взагалі я не прибічник агресивного банкрол-менеджменту. Маю сім'ю, і це теж вагома причина не робити різких рухів по лімітах.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко