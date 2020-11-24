Иванна Соя доказывает, что не зря стала Мисс PokerMatch-2020. На серии "Кубок Украины по онлайн-покеру" тернополянка уже выиграла два трофея: Малый кубок Херсона и топ-турнир "Кубок Хмельницкого". О своей игре в масштабной серии, психологии и магических числах ivannessa рассказала в интервью сайту PokerMatch.

Иванна, поздравляем с новым трофеем. Как ощущения?

- Очень круто! У меня уже есть четыре медали с разных серий PokerMatch, а кубков не было. Очень хотелось его выиграть, и здорово, что это получилось!

Были какие-то предчувствия перед турниром?

- Да! Представляешь, мне всю прошлую неделю попадалось на глаза число "22". На часах, когда смотрела время, даже в "Сильпо" ящик для вещей № 22. Была уверена, что 22 ноября что-то должно произойти, даже пару лотерейных билетов купила. Они, правда, не сыграли, но в турнире всё сложилось (улыбается).

Как складывалась игра?

- Получилось пройти всю дистанцию с одного входа. А ключевой, наверное, стала раздача где-то в топ-40. Выставились с оппонентом на тёрне - у меня трипс десяток, а у него фулл-хаус. Успела подумать, что уже всё, конец, но на ривере пришёл валет, который дал мне старший фулл.

За финалкой решила не делить?

- Я предлагала ребятам, когда остались в топ-3, но один из них отказывался. Говорил: хочу кубок. С ним в итоге и вышли в хедз-ап. Там в какой-то момент у меня было 50 ББ, а у него 10 ББ, и уже вроде договорились поделить, но случилась раздача, где никто не мог отступить. У меня был стрит с флопа, а у него попадание и "двухсторонка". В общем, выставились, и получилось у меня чистое первое место.

Изменилось к тебе отношение за столами после того, как ты выиграла конкурс "Мисс PokerMatch"?

- Да, стали больше узнавать, общаться. В основном все на позитиве, но бывает, что пишут, мол, Иванессе "подкручивают" или "она все карты наши видит". Стараюсь не обращать внимания на такое. Приятных ребят за столами намного больше.

А свою игру как оценила бы?

- Знаешь, если сравнивать с прошлым годом даже, чувствую больше уверенности в себе, уверенности в правильности принятия решений. Хотя, конечно, иногда тянется рука и нажимает колл там, где нужно было сделать пас (улыбается). Но в любом случае в течение турнира мандража уже нет. Разве что еще на финалке бывает, что руки немного трясутся.

Ты играешь все турниры серии?

- С самого начала настраивалась играть все турниры, кроме Китайского. Но в какой-то момент, где-то на середине дистанции поймала себя на том, что устаю и из-за этого делаю много ошибок. Решила взять перерыв на день, и это помогло. После перерыва как раз и выиграла оба турнира.

Как держишь себя в форме, восстанавливаешься?

- Стараюсь много гулять на природе. Кстати, вчера в Тернополе такой закат был классный! Три раза в неделю хожу на йогу плюс спорт. Друзьям и родным сказала, что до 30 ноября меня не беспокоить. Серия!

Интервью подготовил Евгений Смертенко