Іванна Соя доводить, що недаремно стала Міс PokerMatch-2020. На серії "Кубок України з онлайн-покеру" тернополянка вже виграла два трофеї: Малий кубок Херсона і топ-турнір "Кубок Хмельницького". Про свою гру в масштабній серії, психологію та магічні числа ivannessa розповіла в інтерв'ю сайту PokerMatch.

Іванно, вітаємо з новим трофеєм. Як відчуття?

- Дуже круто! Я вже маю чотири медалі з різних серій PokerMatch, а кубків не було. Дуже хотілося його виграти, і добре, що це вийшло!

Чи були якісь передчуття перед турніром?

- Так! Уяви собі, мені весь минулий тиждень траплялося на очі число "22". На годиннику, коли час дивилася, навіть у "Сільпо" скринька для речей №22. Була впевнена, що 22 листопада щось мусить статися, навіть кілька лотерейних квитків купила. Вони, щоправда, не зіграли, але в турнірі все склалося (посміхається).

Як складалася гра?

- Вийшло пройти всю дистанцію з одного входу. А ключовою, мабуть, стала роздача десь у топ-40. Виставилися з опонентом на терні - у мене тріпс десяток, а у нього фул-хаус. Встигла подумати, що вже все, кінець, але на рівері прийшов валет, що й дав мені старший фул.

За фіналкою вирішила не ділити?

- Я пропонувала хлопцям, коли залишились у топ-3, але один з них відмовлявся. Говорив: хочу кубок. З ним, врешті-решт, і вийшли у хедз-ап. Там якоїсь миті у мене було 50 ББ, а у нього 10 ББ, і вже нібито домовилися поділити, але трапилася роздача, де ніхто не міг відступити. У мене був стріт із флопу, а у нього потрапляння і "двосторонка". Отже, виставилися, і вийшло у мене чисте перше місце.

Чи змінилося до тебе відношення за столами після того, як ти виграла конкурс "Міс PokerMatch"?

- Авжеж, стали більше впізнавати, спілкуватися. В основному всі на позитиві, але буває, що пишуть, мовляв, Іванессі "підкручують" чи "вона всі карти наші бачить". Намагаюся не звертати уваги на таких. Приємних людей за столами набагато більше.

А свою гру як оцінила б?

- Знаєш, якщо порівнювати з минулим роком навіть, відчуваю більшу впевненість, упевненість у правильності прийняття рішень. Хоча, ясна річ, іноді тягнеться рука й натискає кол там, де треба було зробити пас (посміхається). Але в будь-якому випадку впродовж турніру мандражу вже немає. Хіба що ще на фіналці буває, руки трохи тремтять.

Ти граєш усі турніри серії?

- З самого початку налаштовувалася грати всі турніри, крім Китайського. Але в якийсь момент упіймала себе на тому, що втомлююся і через це роблю багато помилок. Вирішила взяти перерву на день, і це допомогло. Після перерви якраз і виграла обидва турніри.

Як тримаєш себе у формі, відновлюєшся?

- Намагаюся багато гуляти на природі. До речі, вчора в Тернополі такий захід сонця був класний! Три рази на тиждень ходжу на йогу, плюс спорт. Друзям і родичам сказала, що до 30 листопада мене не турбувати. Серія!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко