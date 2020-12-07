На старті серії Cocktail PONT покеристи розіграли понад три мільйони гривень.

Тільки-но у п’ятницю на PokerMatch взяла старт нова серія Cocktail PONT, а вже за три дні в ній розіграно 3 373 830 призових гривень!

У турнірах взяли участь понад 5800 гравців, 1235 із яких потрапили в призи і збільшили свій банкрол. Шалені цифри!

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Серед цих спортсменів є як наші добрі знайомі, так і амбітні новачки, що роблять тільки перші кроки в покері. Так, чемпіонські трофеї вже здобули Стас "shrekpoker91" Галатенко, Юрій "mack_laud" Третьяков і Антон "juggler19" Нагорняк. Але найбільше відзначився спортсмен із ніком bezpaniki. Він став переможцем одразу в двох турнірах, а це дуже вагомий здобуток. Вітаємо!

Варто також відзначити успіхи стрімерів PokerMatch Влада Betman95, Ігоря Netigor та Влада Sidkaaaa. Вони потрапили на фіналки титульних івентів, а Sidkaaaa зміг зробити це двічі!

Певне суперництво намітилося і в "Cocktail Турніроманії" з призовим фондом 500 000 гривень, де очки нараховуються за кожного вибитого гравця в будь-якому титульному турнірі серії.

Перше місце на даний момент посідає shrekpoker91, в спину якому дихають nektovladson і дворазовий чемпіон серії bezpaniki. Але розклад сил може змінитися в будь-який момент, адже серія тільки почалася.

Нагадуємо, що шанс поборотися за іменні нагороди й грошові призи є в кожного, попереду ще чимало цікавих турнірів! Успіхів!

З усіма результатами першого вік-енду Cocktail PONT можна ознайомитися на офіційній сторінці PokerMatch.

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