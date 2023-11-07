Джон Томпсон – бывший бухгалтер с большим стажем. Из-за любви к математике он давно увлекается покером, но насладиться любимой игрой сумел только на пенсии. Недавно 75-летний дедушка выиграл пакет на 5 000 долларов для участия в турнире WPT Bestbet Scramble.

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Это не первый турнир с гарантией 1 000 000 долларов в карьере пенсионера. В прошлом году Томпсон также выиграл билет на событие WPT Rolling Thunder в Громовой долине. Джону и его 53-летней жене поездка понравилась, но попасть в призы не получилось. "Это было всего в часе езды, поэтому я поехал на турнир вместе с женой на своем фургоне", – рассказал Томпсон.

Джон Томпсон в турнире WPT / Фото poker.org

Поскольку прошлое выступление на WPT Rolling Thunder оказалось неудачным, то теперь пенсионер из Калифорнии настроен решительно. 75-летний Джон Томпсон пообещал приложить все усилия, чтобы попасть в призовую зону и потом задержаться в турнире как можно дольше. Событие WPT Bestbet Scramble пройдет с 10 по 14 ноября.