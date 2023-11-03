Среди кинозвезд Голливуда хватает любителей покера, но большинство из этих актеров садятся за столы только ради развлечения. В нашем списке собраны звезды, для которых покер на определенном этапе стал "второй карьерой".

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Дженнифер Тилли уже более 20 лет играет в покер. Даже сейчас знаменитая актриса принимает участие в съемках покерного шоу High Stakes Poker. За всю свою карьеру в живых турнирах она выиграла более 1 000 000 долларов. Самая знаковая победа Дженнифер Тилли – это золотой браслет на WSOP-2005.

Шеннон Элизабет из "Американского пирога" оказалась большой любительницей покера. Во время съемок она по несколько раз в месяц посещала казино Лас-Вегаса, чтобы уделить время любимой игре. Сумма ее призовых составляет около 245 000 долларов. Ее основные выигрыши тоже связаны с Мировой серией покера. Чтобы научиться играть, Шеннон Элизабет брала уроки у самого Даниэля Негреану.

Шеннон Элизабет / Фото cardplayer.com

Тоби Магуайр, сыгравший человека-паука, считается главным профессиональным покеристом среди актеров Голливуда. По официальным данным он выиграл в живых турнирах более 218 000 долларов. Но есть и совсем другие цифры. В свое время Тоби Магуайр принимал участие в закрытых играх вместе с Леонардо Ди Каприо, Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и другими актерами, где по слухам умудрился выиграть более 30 000 000 долларов.