Серед зірок Голівуду вистачає любителів покеру, але більшість акторів сідають за покерні столи лише заради розваги. У нашому списку зібрані зірки, для яких покер на певному етапі життя був "другою кар'єрою".

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Дженніфер Тіллі вже понад 20 років грає у покер. Навіть зараз відома акторка бере участь у покерному шоу High Stakes Poker. За всю свою кар'єру в живих турнірах вона виграла понад 1 000 000 доларів. Найбільш знакова перемога Дженніфер Тіллі – це золотий браслет на WSOP-2005.

Шеннон Елізабет з "Американського пирога" виявилася великою шанувальницею покеру. Під час зйомок вона кілька разів на місяць відвідувала казино Лас-Вегаса, щоб приділити час улюбленій грі. Сума її призових у живих турнірах складає 245 000 доларів. Основні виграші також пов'язані зі Світовою серією покеру. Щоб навчитися грати, Шеннон Елізабет брала уроки у самого Даніеля Негреану.

Шеннон Елізабет / Фото cardplayer.com

Тобі Магуайр, який зіграв людину-павука, вважається головним професійним покеристом серед акторів Голлівуду. За офіційними даними він має у живих турнірах понад 218 000 доларів. Але є й зовсім інші цифри. Свого часу Тобі Магуайр брав участь у закритих іграх разом із Леонардо Ді Капріо, Беном Аффлеком, Меттом Деймоном та іншими акторами, де за чутками примудрився виграти понад 30 000 000 доларів.