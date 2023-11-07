Джон Томпсон – колишній бухгалтер із величезним стажем. Через свою любов до математики він давно захоплюється покером, але приділити увагу улюбленій грі зумів тільки на пенсії. Нещодавно 75-річний дідусь виграв пакет на 5 000 доларів для участі в турнірі WPT Bestbet Scramble.

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Це буде не перший турнір із гарантією 1 000 000 доларів для пенсіонера. Торік Томпсон так само виграв квиток на подію WPT Rolling Thunder у Громовій долині. Джону та його 53-річній дружині поїздка сподобалася, хоч у призи він не потрапив. "Це було всього за годину їзди, тому я приїхав на турнір із дружиною на своєму фургоні", – розповів Томпсон.

Джон Томпсон на турнірі WPT / Фото poker.org

Оскільки минулий виступ на WPT Rolling Thunder був не вдалим, тепер Пенсіонер із Каліфорнії налаштований рішуче. 75-річний Джон Томпсон пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб потрапити до призової зони, а потім затриматися в турнірі якомога довше. Подія WPT Bestbet Scramble відбудеться з 10 до 14 листопада.