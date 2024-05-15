"За что бы меня посадили в тюрьму?": Ермольчева шокирует новым "преступно" обольстительным фото

Звездная украинская покеристка Ольга Ермольчева продолжает подготовку к WSOP. Впрочем, в паузах между тренировками успевает порадовать своих поклонников.

На днях украинка опубликовала роскошное фото на своей Instagram-странице, спровоцировав настоящий фурор среди подписчиков. Фотографию Ольга подписала: "Вопрос к вам, мои друзья. Если бы меня посадили в тюрьму, то, как думаете, за что?".

К теме Сексапильная Мария Хо: покеристка, которая покорила Майкла Фелпса – фото

За несколько часов пост собрал почти тысячу лайков и более сотни комментариев – практически все восхищены красотой украинской покеристки. Самым популярным же "преступлением", в ответ на вопрос Ермольчевой, называли чье-то "похищенное сердце".

Напомним, недавно Ольга выступала на EPT Монте-Карло, а сейчас наслаждается пребыванием в Мексике. Украинка решила заранее отправиться за океан, ведь уже в конце мая планирует активно участвовать в легендарной Мировой серии покера (WSOP), что традиционно будет проходить в покерной Мекке – Лас-Вегасе.

WSOP-2024 станет уже 55-м в истории. Серия будет состоять из 99 браслетных турниров, которые будут проходить с 27 мая по 17 июля. Главной же изюминкой, конечно, станет Main Event, что соберет тысячи игроков со всего мира. Событие стартует 3 июля.

Kostya_Jock зажигает на SCOOP

Другой звездный украинский покерист Константин Kostya_Jock Гольский готовится к WSOP, штурмуя Весенний чемпионат по онлайн-покеру (SCOOP). В течение одного вечера Костя попал за два финальных стола, заработав около 55 тысяч долларов.