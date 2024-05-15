"За що б мене посадили у тюрму?": Єрмольчева шокує новим "злочинно" звабливим фото

Зіркова українська покеристка Ольга Єрмольчева продовжує підготовку до WSOP. Втім, у паузах між тренуваннями встигає потішити своїх шанувальників.

Днями українка опублікувала розкішне фото на своїй Instagram-сторінці, спровокувавши справжній фурор серед підписників. Світлину Ольга підписала: "Питання до вас, мої друзі. Якби мене посадили в тюрму, то, як думаєте, за що?".

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За кілька годин пост зібрав майже тисячу вподобайок і більше сотні коментарів – практично усі захоплені вродою української покеристи. Найпопулярнішим же "злочином", у відповідь на запитання Єрмольчевої, називали чиєсь "викрадене серце".

Нагадаємо, нещодавно Ольга виступала на EPT Монте-Карло, а зараз насолоджується перебуванням у Мексиці. Українка вирішила заздалегідь вирушити за океан, адже вже наприкінці травня планує брати активну участь у легендарній Світовій серії покеру (WSOP), що традиційно відбуватиметься у покерній Мецці – Лас-Вегасі.

WSOP-2024 стане уже 55-м в історії. Серія складатиметься із 99 браслетних турнірів, що відбуватимуться від 27 травня до 17 липня. Головною ж родзинкою, звісно, стане Main Event, що збере тисячі гравців з усього світу. Подія стартує 3 липня.

Kostya_Jock запалює на SCOOP

Інший зірковий український покерист Костянтин Kostya_Jock Гольський готується до WSOP, штурмуючи Весняний чемпіонат з онлайн-покеру (SCOOP). Упродовж одного вечора Костя потрапив за два фінальні столи, заробивши близько 55 тисяч доларів.