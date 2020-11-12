После двух очень неудачных сессий в онлайн-дуэли с Дагом Полком, Даниэль Негреану все же сумел продемонстрировать, что не совсем безнадежен в таком формате игры.

Очередная серия главного на данный момент противостояния в мире покера завершилась в пользу канадца. Более того, если бы не грубый бэд-бит в конце сессии, победу Негреану можно было бы назвать разгромной. Но обо всем по порядку.

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Проигрывая в матче в целом более 260 тысяч долларов, Даниэль отчаянно надеялся выиграть большую раздачу и ему это удалось. Префлоп олл-ин с К-К против J-J Полка принес канадцу 95 тысяч долларов. В то же время, это первый случай в поединке, когда Негреану удалось выиграть большой банк благодаря кулеру. Тогда как у Дага таких успехов хватает.

Но на этот раз именно Даниэль одну за другой выигрывал ключевые раздачи и в какой-то момент даже был близок к тому, чтобы перехватить лидерство в дуэли. Однако сначала он немного растерял свое преимущество, а в конце сессии канадцу откровенно не повезло.

На флопе 6-5-2 с двумя червями оба покеристов выдвинули свои фишки в центр стола, сформировав банк более чем 90 тысяч долларов. Негреану показал черные J-J, а Полк 10-10 с одной червовой картой. Шансы на успех канадца были более 80%, и это его не спасло. Две червы на терне и ривере принесли Дагу раннер-раннер флеш и помогли минимизировать потери в сессии.

Так или иначе, на этот раз Даниэль Негреану выиграл 87 тысяч долларов и сократил общее отставание до, примерно, 180 тысяч. Впереди еще длинная дистанция дуэли и за ней, безусловно, будет интересно наблюдать и дальше.