Після двох дуже невдалих сесій в онлайн-дуелі із Дагом Полком, Даніель Негреану все ж зумів продемонструвати, що є не зовсім безнадійним у такому форматі гри.

Чергова серія головного на цю мить протистояння у світі покеру завершилася на користь канадця. Більше того, якби не брутальний бед-біт наприкінці сесії, перемогу Негреану можна було б назвати розгромною. Та про все за порядком.

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Програючи у матчі загалом понад 260 тисяч доларів, Даніель відчайдушно сподівався виграти велику роздачу і йому це вдалося. Префлоп ол-ін з К-К проти J-J Полка приніс канадцю 95 тисяч доларів. Водночас, це перший випадок в цьому поєдинку, коли Негреану пощастило виграти великий банк завдяки кулеру. Тоді як у Дага таких успіхів не бракує.

Та цього разу саме Даніель одну за одною вигравав ключові роздачі і в якусь мить навіть був близьким до того, щоб перехопити лідерство у дуелі. Проте спочатку він трохи розгубив власну перевагу, а наприкінці сесії канадцю відверто не пощастило.

На флопі 6-5-2 з двома червами обоє покеристів висунули свої фішки в центр столу, сформувавши банк у понад 90 тисяч доларів. Негреану показав чорні J-J, а Полк 10-10 з однією червою. Шанси на успіх канадця були понад 80%, та це його не врятувало. Дві червові карти на тьорні і рівері принесли Дагу раннер-раннер флеш і допомогли мінімізувати втрати у сесії.

Так чи інакше, цього разу Даніель Негреану виграв 87 тисяч доларів і скоротив загальне відставання до, приблизно, 180 тисяч. Попереду ще довга дистанція дуелі і за нею, безумовно, буде цікаво спостерігати і далі.