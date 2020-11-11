Сучасний покер, мова насамперед про онлайн, здатен задовольнити будь-які примхи гравців. Велика кількість повторних входів у турнір і тривала пізня реєстрація – одні із головних трендів сучасної гри.

Турніри із ре-ентрі: кому це вигідно

Змагання із мульти-входами до смаку, насамперед, гравцям із глибоким банкролом. Завдяки опції багаторазової "перезарядки", такі покеристи грають агресивно і створюють суттєву перевагу над суперниками із невеликими фінансовими можливостями. І це для великої частки ігрового поля є великою проблемою.

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Утім, якщо розібратись, турніри із багатьма ре-ентрі, водночас, пропонують тривалий період пізньої реєстрації. І саме вона диктує свої умови у розподілі сил за покерними столами. Сьогодні деякі покер-руми дають змогу вступити в боротьбу в МТТ на 3-й, 4-й, навіть 10-й годині гри (мова про кількаденні турніри). Багато досвідчених гравців вичавлюють із такого регламенту максимум переваг.

Пізня реєстрація, як інструмент для профіту

Бельгійський регуляр, а також турнірний директор Кенні Халлаерт детально дослідив цю тему і дійшов наступного висновку. Гравець, який вступив у боротьбу в турнірі доволі пізно, де-факто отримав частку із призового фонду. Мова, зрозуміло, не про миттєву виплату, а про співвідношення його шансів на потрапляння у "гроші" із витраченим часом та розміром ігрового поля у момент реєстрації.



Кенні Халлаерт. Фото: Poker Central

Базуючись на математичних підрахунках та ICM (незалежне моделювання вартості фішок), Халлаерт визначив, що вартість стеку "лейт-рега" є приблизно на 10% відсотків дорожчою за фішки, які отримали гравці на самому старті турніру. Останні, звісно ж, суттєво переважатимуть "пізніх" опонентів за розміром стеку. Натомість, першим доведеться пройти куди менший шлях до потрапляння "у гроші".

Звісно, така стратегія нечасто сприятиме глибокому проходженню в ITM, утім, при грамотному застосуванні може приносити стабільний заробіток на дистанції. Очевидно, що критиків такого підходу до гри не бракує. І мова не лише про фінансову складову. "Лейт-реги" отримавши у своє розпорядження короткі стеки, "вбивають" варіативність ігрового процесу, адже змушені грати лише пуш/фолд.