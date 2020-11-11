Современный покер, речь прежде всего про онлайн, способен удовлетворить любые прихоти игроков. Большое количество повторных входов в турнир и длительная поздняя регистрация – одни из главных трендов современной игры.

Турниры по ре-энтри: кому это выгодно

Соревнования с мульти-входами по вкусу, прежде всего, игрокам с глубоким банкроллом. Благодаря опции многократной "перезарядки" такие покеристы играют агрессивно и создают существенное преимущество над соперниками с небольшими финансовыми возможностями. И это, конечно, является огромной проблемой для большой доли игрового поля.

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Впрочем, если разобраться, турниры со многими ре-энтри, в то же время, предлагают длительный период поздней регистрации. И именно она диктует свои условия в распределении сил за покерными столами. Сегодня некоторые покер-румы дают возможность вступить в борьбу в МТТ на 3-м, 4-м, даже 10-м часе игры (речь о многодневных турнирах). Многие опытные игроки выжимают из такого регламента максимум преимуществ.

Поздняя регистрация, как инструмент для профита

Бельгийский регуляр, а также турнирный директор Кенни Халлаерт подробно исследовал эту тему и пришел к следующему выводу. Игрок, который вступил в борьбу в турнире довольно поздно, де-факто получил долю из призового фонда. Речь, разумеется, не о мгновенной выплате, а о соотношении его шансов на попадание в "деньги" с потраченным временем и размером игрового поля в момент регистрации.



Кенни Халлаерт. Фото: Poker Central

Основываясь на математических подсчетах и ICM (независимое моделирование стоимости фишек), Халлаерт определил, что стоимость стека "лейт-рега" примерно на 10% процентов дороже фишек, которые игроки получили на самом старте турнира. Последние, конечно же, существенно будут превосходить "поздних" оппонентов по размеру стека. Зато первым придется пройти куда меньший путь до попадания "в деньги".

Конечно, такая стратегия нечасто будет способствовать глубокому прохождению в ITM, впрочем, при грамотном применении и она может приносить стабильный заработок на дистанции. Очевидно, что критиков такого подхода к игре нет. И речь не только о финансовой составляющей. "Лейт-реги", получив в свое распоряжение короткие стеки, "убивают" вариативность игрового процесса, так как вынуждены играть только пуш/фолд.