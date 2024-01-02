С праздничного стола за покерный: в чешском Розвадове начинается серия WSOP Circuit

В начале года чешское казино King's Resort Rozvadov традиционно открывает новый покерный сезон серией WSOP Circuit. Победители титульных турниров получают золотой перстень Мировой серии.

Для казино King's Resort Rozvadov новогодние каникулы не являются преградой для игры. Здесь в первые дни января проходит престижная серия WSOP Circuit. В этом году фестиваль продлится с 3 по 16 января и обещает 12 титульных турниров с общим призовым фондом 2 700 000 евро. Напомним, что в прошлом году один из перстней WSOPC выиграл украинец Денис Федоренко.

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Особенностями WSOP Circuit-2024 станет дешевый бай-ин в Главное событие, а также дебютный Mystery Bounty. По словам организаторов, перстневые турниры WSOPC с "таинственными" наградами в стенах King's Resort еще не проводились.

Бай-ин Главного события составит 1 100 евро, тогда как гарантированный призовой фонд 1 000 000. Лучшие 12 игроков Main Event WSOPC дополнительно получат билеты в Главное событие WSOP Europe стоимостью 10 350 евро. Расписание всех турниров WSOP Circuit-2024 на сайте King's.

Перстни WSOP Circuit / Фото kings-resort.com