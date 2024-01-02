Зі святкового столу за покерний: у чеському Розвадові розпочинається серія WSOP Circuit

На початку року чеське казино King's Resort Rozvadov традиційно відкриває новий покерний сезон серією WSOP Circuit. Переможці титульних турнірів отримують золотий перстень Світової серії.

Для казино King's Resort Rozvadov новорічні канікули не є перепоною для гри. Тут уже в перші дні січня проводиться престижна серія WSOP Circuit. Цьогоріч фестиваль триватиме з 3 по 16 січня та обіцяє 12 титульних турнірів із загальним призовим фондом 2 700 000 євро. Нагадаємо, що торік один із перснів WSOPC виграв українець Денис Федоренко.

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Особливостями цьогорічного WSOP Circuit стане дешевий бай-ін до Головної події, а також дебютний Mystery Bounty. За словами організаторів, персневих турнірів WSOPC із "таємничими" нагородами у стінах King's Resort ще не проводили.

Бай-ін Головної події складе 1 100 євро, тоді як гарантований призовий фонд 1 000 000. Також найкращі 12 гравців Main Event WSOPC додатково отримають квитки до Головної події WSOP Europe вартістю 10 350 євро. Детальний розклад усіх подій WSOP Circuit-2024 на сайті King's.

Персні WSOP Circuit / Фото kings-resort.com