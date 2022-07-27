Чрезвычайную популярность прямо сейчас набирает формат Mystery Bounty – это когда за выбивание игрока денежный приз не имеет фиксированного размера, а каждый раз определяется случайным путем. Также покер-румы наделяют более важными функциями своих амбассадоров и пытаются совмещать онлайн и офлайн серии.

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Mystery Bounty как новый стандарт индустрии

Этот формат только набирает популярность. Mystery Bounty всё чаще появляется как в офлайне, так и в онлайне. В онлайне его успешно применяют только в некоторых румах. Популярность говорит сама за себя – турниры со случайными баунти собирают тысячи игроков, причем не только в онлайне.

Например, турнир Мировой серии покера этого года Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em с бай-ином 1 000 долларов собрал 14 112 входов. Мэт Гланц не стал победителем, но именно его имя запомнили фанаты покера из-за выигранного 1 000 000 долларов за обычный нокаут.

Мэт Гланц выиграл 1 000 000 долларов / Фото PokerNews

Нет ни единой причины, почему формат случайных баунти может потерять в популярности. Наоборот, большинство румов будут пытаться потихоньку добавлять его в расписание своих серий.

Новые функции покерных амбассадоров

Раньше крупные румы пытались просто пригласить звезду, подписать с ней контракт и работать чисто над пиаром. Теперь брендовых профессионалов заставляют делать действительно важные вещи, а не просто фотографироваться в символике рума.

Это прослеживается на примере Даниэля Негреану, Федора Хольца и Джейсона Куна, которые являются звездами мирового уровня, но при этом каждый пытается быть интересным в разных сферах индустрии.

Отличается в работе с амбассадорами и украинский рум PokerMatch, где появился виртуальный амбассадор Драгобрат, есть медиаамбассадор – популярный шоумен Дядя Жора, а также люди, которые являются образцом игры и исполняют важные функции для всего общества. Например, Евгений Качалов посетил Мировую серию покера в Лас-Вегасе, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны. Для этого он отправлял часть выигранных денег на гуманитарные нужды.

Евгений Качалов на WSOP / Фото из твиттера

Объединение онлайн и офлайн серий

Пандемия коронавируса вычеркнула 2020 и 2021 год в офлайн-покере, и в 2022 году организаторы пытаются наверстать упущенное. Наполовину онлайн/офлайн серии в покерных румах – это спорный формат. Возможно, в будущем он действительно обретет популярность.

Где-то предлагают сыграть стартовые флайты в онлайне, а на Day 2 или на финалку приехать в казино. Где-то просто разделяют турниры – часть расписания в офлайне, часть в онлайне, зачастую даже параллельно. Так или иначе, но игрокам нравится играть и в интернете, и вживую, поэтому данный формат может еще трансформироваться во что-то совсем новое.