Надзвичайної популярності прямо зараз набуває формат Mystery Bounty – це коли за вибивання гравця грошовий приз не має фіксованого розміру, а щоразу визначається випадковим шляхом. Також покер-руми наділяють новими більш важливими функціями своїх амбасадорів та намагаються поєднувати онлайн і офлайн серії.

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Mystery Bounty як новий стандарт індустрії

Цей формат лише набирає популярності. Mystery Bounty все частіше з'являється як в офлайні, так і в онлайні. В онлайні його успішно використовують одиниці, але популярність таких турнірів шалена. Івенти з випадковими баунті збирають тисячі гравців, причому не лише в онлайні.

Наприклад, турнір Світовій серії покеру цього року Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em з бай-іном 1 000 доларів зібрав 14 112 входів. Мет Гланц не став переможцем, але саме його ім'я запам'ятали прихильники покеру через виграний 1 000 000 доларів за звичайний нокаут у турнірі.

Мет Гланц виграв 1 000 000 доларів / Фото PokerNews

Немає жодної причини, чому формат випадкових баунті може втратити свою популярність. Навпаки, більшість румів намагатимуться додавати його до розкладу своїх серій.

Нові функції покерних амбасадорів

Раніше великі руми намагалися запросити зірку, підписати з нею контракт і працювати лише над піаром. Тепер "брендових" професіоналів змушують робити дійсно важливі речі, а не просто фотографуватись у символіці руму.

Це простежується на прикладі Даніеля Негреану, Федора Хольца та Джейсона Куна, які є зірками світового рівня, але при цьому кожен намагається бути цікавим у різних галузях індустрії.

Вирізняється у роботі з амбасадорами й український рум PokerMatch, де з'явився віртуальний амбасадор Драгобрат, є медіаамбасадор – популярний шоумен Дядя Жора, а також люди, які є взірцем гри та виконують важливі функції для суспільства. Наприклад, Євген Качалов влітку поїхав на Світову серію покеру у Лас-Вегас, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни. Частину виграних грошей він відправляв разом з румом на гуманітарні потреби.

Євген Качалов на WSOP / Фото з твіттера

Об'єднання онлайн і офлайн серій

Пандемія коронавірусу викреслила 2020-й і 2021-й роки в офлайн-покері, і у 2022-му організатори намагаються надолужити втрачене. Поєднання онлайн/офлайн серії в покер-румах – це спірний формат. Можливо, у майбутньому він дійсно набуде популярності.

На разі все відбувається таким чином, що десь пропонують зіграти стартові флайти в онлайні, а на Day 2 чи фіналку приїхати у казино. Або просто розділяють турніри – частина розкладу в офлайні, частина в онлайні, а можливо навіть паралельно. Так чи інакше, але гравцям подобається грати як в інтернеті, так і наживо, тому цей формат може трансформуватися у щось зовсім нове.