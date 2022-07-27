Щотижневий турнір Super Millions продовжує радувати любителів покеру видовищними фінальними столами та цікавими складами. Цього разу серед учасників були Майкл Аддамо, Ніклас Астедт, Андраш Немет, Брін Кенні, а також українець Володимир Паламар, який грає під ніком "Leonardo23" та з'являється на фіналці другий тиждень поспіль.

Читайте також Українець Андрій Михайлов – чемпіон покерної "битви" за Мальту

Загалом турнір зібрав 79 гравців, які зробили 112 входів. Призовий фонд досяг 1 120 000 доларів. Кожному за фінальним столом було гарантовано щонайменше 33 675 доларів. Український "Leonardo" розпочинав фіналку з третім стеком.

Уже в першій роздачі Володимир Паламар показав чип-лідеру Майклу Аддамо, що легкого життя йому не буде. "Leonardo23" відкрив з кат-оффа кишенькову пару дев'яток, на що з батона відразу отримав 3-бет від австралійця з К4o. У відповідь український гравець запушив увесь свій стек – близько 50 ББ.

Усі чекали, що Майкл Аддамо з величезним стеком буде шалено тиснути на суперників. Але насправді перші півтори години гри в центрі уваги був "YaNesterov", який одразу захопив ініціативу. Він швидко наздогнав Аддамо по стеку, вибивши Джозефа Чеонга та Нікласа Астедта.

Усі 7 фіналістів трималися у грі близько півтори години. Лідери змінювалися кілька разів, але Аддамо, як і раніше, залишався ніби "в тіні". Після вильоту шортстеку "Mr-Doberman" наступними залишили фінальний стіл ті, хто був на чолі чипкаунта на старті – Аддамо та Немет. До цієї стадії явну перевагу за фішками вже мав німець Себастьян "Weizen" Гаель.

На четвертому рядку фінішував саме українець "Leonardo23". Минулого тижня він вилетів сьомим, а тепер Володимир оновив свій особистий рекорд на Super Millions, вигравши 115 923 долари. Йому довелося запушити з малого блайнда у великий 18 ББ із рукою 9-10s. Опонент зі стеком 11 ББ та рукою А7 прийняв олл-ін і встояв. Це була головна роздача для "Leonardo23" на цій фіналці.

У хедз-апі зустрілися Брін Кенні, який нещодавно змагався за столами WSOP у Лас-Вегасі, та Себастьян Гаель. Все вирішила кулерна ситуація: на флопі K-K-J у Кенні були K8, а у Гаеля K10. Екшн привів до 6-бет олл-іну на флопі. "Weizen" підсилився до фул-хауса і незабаром закінчив хадз-ап на свою користь. Чемпіон отримав 243 381 долар.