Еженедельный турнир Super Millions продолжает радовать любителей покера зрелищными финальным столами с интересными составами. В этот раз среди участников были Майкл Аддамо, Никлас Астедт, Андраш Немет, Брин Кенни, а также украинец Владимир Паламар, который играет под ником "Leonardo23" и появляется на финалке вторую неделю подряд.

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Всего турнир собрал 79 игроков, которые сделали 112 входов. Призовой фонд достиг 1 120 000 долларов. Каждому за финальным столом было гарантировано не менее 33 675 долларов. Украинский "Leonardo" начинал финалку с третьим стеком.

Уже в первой раздаче Владимир Паламар показал чип-лидеру Майклу Аддамо, что легкой жизни ему не будет. "Leonardo23" открыл с кат-оффа карманную пару девяток, на что сразу же с баттона получил 3-бет от австралийца с К4o. В ответ украинский игрок запушил весь свой стек около 50 ББ.

Все ждали, что Майкл Аддамо с огромным стеком в очередной раз будет показывать мастер-класс по давлению на соперников. Но на самом деле первые полтора часа игры в центре внимания был "YaNesterov", который сразу захватил инициативу. Он быстро догнал Аддамо по стеку, выбив Джозефа Чеонга и Никласа Астедта.

Всемером финалисты сражались около полутора часов. Лидеры менялись несколько раз, но Аддамо по-прежнему оставался как будто "в тени". После вылета шортстека "Mr-Doberman" следующими покинули финальный стол те, кто был во главе чипкаунта на старте – Аддамо и Немет. К этой стадии явный перевес по фишкам уже имел немец Себастьян "Weizen" Гаэль.

На четвёртой строчке финишировал как раз украинец "Leonardo23". На прошлой неделе он закончил седьмым, а теперь Владимир обновил свой личный рекорд на Super Millions, выиграв 115 923 доллара. Ему пришлось пушить с малого блайнда в большой 18 ББ с рукой 9-10s. Оппонент с рукой А7 и стеком 11 ББ принял олл-ин и устоял. Это была ключевая раздача для "Leonardo23" на этой финалке.

В хедз-апе встретились Брин Кенни, который совсем недавно сражался за столами WSOP в Лас-Вегасе, и Себастьян Гаэль. Все решила куллерная ситуация: на флопе K-K-J у Кенни были K8, а у Гаэля K10. Экшн привёл к 6-бет олл-ину на флопе. "Weizen" усилился до фулл-хауса и вскоре завершил хадз-ап в свою пользу. Чемпион получил 243 381 доллар.