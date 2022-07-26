Battle of Malta вдало складається для українського покериста Андрія Михайлова. Минулого тижня він став раннер-апом титульного турніру Tallinn Summer Showdown, вигравши близько 10 000 євро.

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Тепер "Whereismyluck" оформив чемпіонство у події Bounty Hunters Castle Siege на 1 802 входи. Заплативши бай-ін всього 42 євро, українець з урахуванням баунті заробив 7 554 євро.

Андрій Михайлов був не єдиним українцем, який досяг успіху протягом останніх днів серії. Гравець з ніком "Jonny7" тріумфував у турнірі Bounty Hunters Big Bounty з бай-іном 21 євро. Він переміг поле з 2 163 входів та отримав 4 419 євро з урахуванням баунті за вибивання суперників.

Також гравець з українським прапором "Rompo27" посів 3 місце у події Let the Battle Begin з бай-іном 88 євро на 409 входів. Його грошова винагорода – 6 031 євро.