На платформі eBay виставлено на продаж понад 70 предметів, власноручно підписаних Дойлом Брансоном. Пропонують придбати гральні карти, фотографії та постери з легендою. Залежно від товару, ціни варіюються від 37 до 400 доларів.

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Витівка таких "шанувальників" викликала обурення з боку Дойла Брансона. У твіттері 10-разовий власник браслета Світової серії покеру жорстко заявив, що жодних автографів фанати більше не отримають.

Раніше Дойл Брансон часто отримував листи від своїх фанатів, які просили автографи, і завжди виконував їхнє прохання. Але тепер все це може змінитися. Така ситуація зіграє на руку фанатам-хитрунам, які й надалі шукатимуть вигоду, а справжні шанувальники "Texas Dolly" назавжди втратять можливість отримати автограф особисто від свого кумира.