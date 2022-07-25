Ще рік тому Харалабос Вульгаріс очолював відділ аналітики у клубі НБА "Даллас Маверікс". Новина про покупку футбольної команди третього дивізіону Іспанії серйозно здивувала, адже останні успіхи канадця були пов'язані саме з покером, де він зробив успішну кар'єру та виграв понад 3 000 000 доларів.

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Успішний беттер

Вперше про Харалабоса Вульгаріса заговорили як про одного з найуспішніших гравців, які роблять ставки на матчі НБА. До азартних ігор він почав звикати ще в ранньому віці. Батько постійно брав із собою сина на іподром, де робив ставки. Пізніше Харалабос і сам стане успішним беттером, щоправда, у баскетболі.

У коледжі йому вдалося зібрати стартовий капітал 70 000 доларів. Цього вистачило, щоб втілити свою мрію. Любов до баскетболу, аналітичний склад розуму та розуміння психології спорту зробили з нього успішного гравця на ставках. Як зізнався сам Харалабос Вульгаріс, у 2002 році він розгледів просту баскетбольну закономірність, яка принесла йому багато грошей на довгі роки.

Харалабос Вульгаріс аналізує матчі / Фото з Фейсбук-сторінки

Вона була пов'язана з тим, що більшість букмекерів встановлювали приблизно однакові тотали на всі 4 чверті у баскетболі, хоча остання часто затягувалася через постійні фоли, штрафні кидки, і як наслідок – підвищену результативність. Тільки на цьому 30-річний хлопець зумів заробити мільйон доларів.

Покерний хайролер

Окрім ставок на НБА, Вульгаріс відкрив для себе покер у всіх його проявах. Тут йому також вдалося стати успішним. Участь у Світовій серії покеру, різноманітні шоу, мільйонні виграші – так про Харалабоса дізналося покерне ком'юніті.

Харалабос Вульгаріс на турнірі хайролерів / Фото PokerNews

Станом на вересень 2020 року він мав понад 3 000 000 доларів призових у живих турнірах, попри те, що вважав себе фахівцем із кеш-ігор. Також Вульгаріс брав участь у 4 сезоні High Stakes Poker та у відродженій версії Poker After Dark, де грав кеш на лімітах 300/600 доларів проти Філа Гальфонда, Білла Перкінса та інших.

Найбільшою перемогою в його кар'єрі залишається турнір High Roller for One Drop із бай-іном 111 111 доларів на WSOP у 2017 році. Тоді Вульгаріс посів 4 місце і заробив на Світовій серії покеру 1 158 883 долара.

Новий виклик – футбол

Харалабос Вульгаріс пішов із "Даллас Меверікс" зі скандалом. Канадського покериста називали "тіньовим гросмейстером" у команді, але між ним та іншим аналітиком Доні Нельсоном виник конфлікт. Зрештою, вони обидва покинули клуб.

Тепер Вульгаріс, схоже, повністю відійшов від баскетбольних справ. Багато фахівців, які очікували побачити його в іншому клубі НБА, були розчаровані, коли дізналися про купівлю канадця з грецьким корінням футбольної команди "Кастельйон". Це іспанський клуб зі 100-річною історією, який виступає у третьому дивізіоні Прімери.

Представлення Вульгаріса в "Кастельйоні" / Фото castelloninformacion.com

Купівля спортивного клубу була давньою мрією Харалабоса Вульгаріса. В інтерв'ю ESPN ще у 2013 році він заявив, що не проти придбати баскетбольну команду, якби він мав достатньо виграних коштів на ставках. Схоже, Харалабос Вульгаріс вирішив здійснити свою мрію, але футбольним шляхом.