Напомним, сейчас Фил имеет стопроцентный показатель побед в собственном челендже. Он поочередно побеждал "VeniVidi1993", "ActionFreak", Дэна Кейтса и Ченса Корнута.

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Также Гальфонд лидирует в матче с Биллом Перкинсом, но этот поединок поставлен на паузу. В сумме Фил уже заработал в этих матчах более 500 тысяч долларов!

Но встреча с Адамсом существенно отличается от всех предыдущих: матч происходит вживую, а не в онлайне. Покеристы играют в Лас-Вегасе. Также вместо привычного регламентированного количества раздач соперники лимитировали только игровое время: на все про все у них 40 часов.

Отметим, что дебютную восьмичасовой сессию выиграл выпускник Гарвардского университета Брэндон Адамс. Он лидирует на 16 тысяч долларов.