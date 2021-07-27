В течение фестиваля состоятся сразу 9 турниров по Безлимитному Холдему и Омахе с общим призовым фондом в 10 миллионов гривен. И главной изюминкой серии, конечно, станет Main Event с впечатляющей гарантией 3 000 000 гривен. Входной билет на этот турнир, который стартует 22 августа будет стоить 2 500 гривен. Также можно заявиться сразу во второй или третий день соревнований, но это будет стоить уже 20 000 гривен.

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Однако PokerMatch дает шанс своим игрокам отобраться на Main Even, не тратя на это ни копейки! В крупнейшем руме Восточной Европы уже стартовали бесплатные онлайн-сателлиты на Main Event PokerMatch UA Millions. В борьбу за билет также можно вступить с более поздних стадий за 25 или 150 гривен.

15 августа в 19:00 в руме состоится онлайн-флайт турнира PokerMatch Millions с бай-ином 4 000 гривен (сюда тоже можно отобраться через сателлиты). Каждый, кто попадет в 10% от общего количества участников по итогам онлайн-флайта, продолжит игру в живом формате в Day2 турнира на серии. И главное – уже будет в призах! Кроме того, ежедневно с 26 июля на PokerMatch будут происходить сателлиты с бай-ином лишь 10 гривен, которые позволят отобраться во флайт 1а.

Если же вы хотите сыграть в турнире хайроллеров, то и эту мечту можно осуществить благодаря PokerMatch. По четвергам с 29 июля по 19 августа в 20:05 в руме будет проходить финальный сателлит в супертурнир Independence Cup с бай-ином 4 000 гривен и гарантией 2 билета в целевой турнир по 30 000 гривен каждый!

Даже в эти соревнования тоже можно попасть бесплатно. Для этого нужно просто пройти все стадии отбора, начиная с фриролла.

Все детали о сателлитах и их структуре ищите на официальном сайте PokerMatch.