Нагадаємо, наразі Філ має стовідсотковий показник звитяг у власному челенджі. Він почергово перемагав "VeniVidi1993", "ActionFreak", Дена Кейтса та Ченса Корнута.

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Також Гальфонд лідирує в матчі з Білом Перкінсом. Цей поєдинок поставили на паузу. В сумі Філ уже заробив у цих матчах більше 500 тисяч доларів!

Але зустріч з Адамсом суттєво відрізняється від усіх попередніх: матч відбувається наживо, а не в онлайні. Покеристи грають в Лас-Вегасі. Також замість звичної регламентованої кількості роздач суперники лімітували лише ігровий час: на все про все у них 40 годин.

Відзначимо, що дебютну восьмигодинну сесію виграв випускник Гарвардського університету Брендон Адамс. Він лідирує на 16 тисяч баксів.