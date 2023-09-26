Mystery Cash Challenge – это новый покерный проект, который транслируется в ютубе. В привычную кэш-игру организаторы добавили "бомб-поты" и случайные призы. Игра состоит из 6 раундов по 10 раздач. В последней участвуют все игроки, выигравшие хотя бы одну раздачу до этого. Победитель "бомб-пота" забирает случайный денежный приз и специальный бонус.

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В первом выпуске шоу самую эффектную раздачу выиграла шахматистка Александра Ботез, вскрыв смелый блеф Фабиано Ковальски. Во втором эпизоде снова самой яркой раздачей стал "бомб-пот". 6 игроков заплатили вслепую по 100 евро и увидели флоп A-5-J. Туза не было ни у кого.

Попыталась забрать банк Александра Ботез, имея руку 9-10. Ее ставку поддержала только Мария Хо с K-J. Потом на доске открыли 8 и 9. Шахматистка поставила еще два барреля с овербетом на ривере. Одна из лучших покеристок мира долго думала над своим решением, но в итоге скинула лучшую руку. Александра Ботез показала свои карты.

Кто позвал эту сумасшедшую?, — восхищенно воскликнул Сэм Графтон.

В конверте с призами Александра Ботез вытянула билет в Main Event EPT с бай-ином 5 300 евро и челлендж – выиграть 4 из 10 следующих раздач, чтобы получить дополнительный конверт. Шахматистка сразу взялась за дело, забрав банк на блефе с рукой 7-2. Выполнить условия челленджа Александре не удалось, зато "бомб-пот" опять остался за ней. Ботез с J-10 поймала в стрит-дро с флопа, а уже на терне собрала натс.

Блеф Александры Ботез на 7-2: смотрите видео

Первые выпуски шоу Mystery Cash Challenge понравились зрителям. Организаторам удалось собрать интересный состав участников. Вместе с Александрой Ботез сражались Сэм Графтон, Мария Хо, Фабиано Ковальски, Гриффин Бенгер и Паркер "tonkaaaa" Талбот.