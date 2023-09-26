Mystery Cash Challenge – це новий покерний проєкт, який транслюється на платформі ютуб. До звичної кеш-гри додали "бомб-поти" та випадкові призи. Гра складається з 6 раундів по 10 роздач. В останній беруть участь всі гравці, які виграли до цього хоч одну роздачу. Переможець "бомб-поту" забирає випадковий грошовий приз і спеціальний бонус.

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У першому епізоді шоу найефектнішу роздачу виграла шахістка Олександра Ботез, розкривши сміливий блеф Фабіано Ковальські. У другому знову найцікавішою роздачею став "бомб-пот". Усі гравці заплатили наосліп по 100 євро та побачили флоп A-5-J. У жодного з гравців туза не було.

Спробувала забрати банк Александра Ботез, маючи на руках 9-10. Її ставку підтримала лише Марія Хо з рукою K-J. Потім на дошці з'явилися 8 і 9. Шахістка поставила ще два барелі з овербетом на рівері. Одна з найкращих покеристок світу Марія Хо довго роздумувала і зрештою викинула кращу руку. Ботез показала свої карти.

Хто покликав цю шалену гравчиню?, – захоплено вигукнув Сем Графтон.

У конверті з призами Александра Ботез витягла квиток у Main Event EPT із бай-іном 5 300 євро та челендж – виграти 4 з 10 наступних роздач, щоб отримати додатковий конверт. Шахістка одразу взялася за справу та виграла сміливу роздачу на блефі з рукою 7-2. Проте виконати умови Александрі не вдалося, натомість "бомб-пот" знову залишився за нею. Ботез із J-10 отримала стріт-дро на флопі, а вже на тьорні зібрала натс.

Блеф Александри Ботез на 7-2: дивіться відео

Перші випуски шоу Mystery Cash Challenge сподобалися глядачам. Організаторам підібрали цікавий склад учасників. Разом з Александрою Ботез грали Сем Графтон, Марія Хо, Фабіано Ковальські, Гріффін Бенгер і Паркер "tonkaaaa" Талбот.