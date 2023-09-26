Свого часу Філ Гальфонд успішно виступав на найвищих лімітах, за що його прозвали "акулою онлайн-покеру". Також американець показує вправні результати у живих турнірах, де його сумарний виграш складає близько 3 000 000 доларів призових.

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Філ Гальфонд часто випускає ролики на своєму ютуб-каналі. Нещодавно він розповів про вплив сучасних технологій на покер та спрогнозував зміни, які торкнуться індустрії.

Віртуальна реальність (VR)

Деякі руми вже почали впроваджувати VR, але масово її використовувати поки що важко через високу вартість шоломів. На думку Гальфонда, VR-версії через 10 років отримають широку популярність у покері. Водночас він вважає, що для онлайну більш перспективним напрямком стане доповнена реальність (AR).

Блокчейн

Блокчейн – ключова технологія для майбутнього онлайн-покеру, що дозволить створювати децентралізовані проєкти. Основною проблемою для румів стане контроль за нечесною грою та маркетинг. Проте Гальфонд переконаний, що через 10 років ця технологія також буде впроваджена у покер.

Вебкамери та біометрія

Для того, щоб сісти за покерний стіл, гравців перевірятимуть за допомогою біометрії (ідентифікація по обличчю, відбитку пальця). Або сама гра триватиме з увімкненою камерою, на якій буде видно не лише руки та обличчя гравця, а й усю кімнату.

Нейронні чипи

Їхня потенційна поява може радикально змінити індустрію покеру, викликавши серйозні зміни у способах гри та структурі ігрової індустрії. Нейронні чипи здатні вивести інтерфейс та рішення солвера на сітківку.

Технології в офлайн-покері

В офлайн-покері цифровізація торкнеться ігрових столів. Найближчими роками очікується поява шот-клоків, вбудованої статистики, автоматичної постановки анте та екранів на кожному ігровому місці. Однак консервативний підхід офлайн-індустрії може затримати впровадження цих технологій.