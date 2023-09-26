В свое время Фил Гальфонд успешно выступал на самых высоких лимитах, за что его прозвали "акулой онлайн-покера". Также американец показывает высокие результаты в живых турнирах, где его суммарный выигрыш составляет около 3 000 000 долларов призовых.

Читайте также "Взяли": известный украинский стример попал на подиум живого турнира

Фил Гальфонд часто выпускает ролики на своем ютуб-канале. Недавно он рассказал о влиянии современных технологий на покер, спрогнозировав ряд изменений, которые коснутся игры.

Виртуальная реальность (VR)

Некоторые румы уже начали внедрять VR, но высокая стоимость шлемов ограничивает массовое использование. По мнению Гальфонда, VR-версии получат широкую популярность в покере через 10 лет. В то же время он считает, что для онлайна более перспективным направлением станет дополненная реальность (AR).

Блокчейн

Блокчейн – ключевая технология для будущего онлайн-покера, позволяющая создавать децентрализованные проекты. Основной проблемой румов станет контроль за нечестной игрой и маркетинг. Однако Гальфонд убежден, что через 10 лет эта технология также будет внедрена в покер.

Веб-камеры и биометрия

Для того чтобы сесть за покерный стол, игроков будут проверять с помощью биометрии (идентификация по лицу, отпечатку пальца). Или сама игра будет идти с включенной камерой, на которой видно не только руки и лицо, но и комнату игрока.

Нейронные чипы

Их потенциальное появление может радикально изменить покерную индустрию, вызвав серьезные изменения в способах игры и структуре игровой индустрии. Нейронные чипы способны вывести интерфейс и решение солвера на сетчатку.

Технологии в офлайн-покере

В офлайн-покере цифровизация коснется игровых столов. В ближайшие годы ожидается появление шот-клоков, встроенной статистики, автоматической постановки анте и экранов на каждом игровом месте. Однако, консервативный подход офлайн-индустрии может задержать внедрение этих технологий.