Обчистили покеристов и подстрелили мужчину: хомка в Нью-Йорке превратилась на ночной кошмар

Компания мужчин стала жертвой нападения грабителей во время домашних посиделок за покером. Один из пострадавших попал в госпиталь с огнестрельным ранением.

Иногда покер бывает очень опасным, смертельно опасным. В этом убедились несколько жителей Нью-Йорка, которые еженедельно собирались за домашней игрой в покер.

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В один из вечеров покерную хомку прервали двое грабителей, которые ворвались в помещение и, угрожая оружием, обчистили участников интеллектуальных баталий.

Забрали наличные, драгоценности и другие ценные вещи. Наконец, покидая компанию покеристов, злоумышленники подстрелили 38-летнего мужчину, который заходил в дом.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильное. А вот грабителей до сих пор не нашли. Идет следствие.

Звездного покериста обвинили в воровстве немалой суммы

Ранее успешный покерист Энтони Зинно оказался в эпицентре громкого скандала. Во время одного из турниров в Лас-Вегасе в прошлом году другой покерист Корел Теум заявил, что Зинно вытащил из его сумки 19 тысяч долларов.

Теум рассказал, что забыл сумку с деньгами под столом после завершения турнира, а когда понял это и вернулся – вещей уже не было. Служба безопасности сначала не смогла помочь покеристу, но через некоторое время ему сообщили, что кто-то вернул сумку с тысячей долларов внутри. Впрочем, Корелл уверяет, что там было 20 тысяч. В конце концов, как выяснилось, подобравшим сумку оказался именно Зинно.