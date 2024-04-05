Обчистили покеристів і підстрелили чоловіка: хомка у Нью-Йорку перетворилась на нічний кошмар

Компанія чоловіків стала жертвою нападу грабіжників під час домашніх посиденьок за покером. Один із постраждалих потрапив до шпиталю із вогнепальним пораненням.

Іноді покер буває дуже небезпечним, буквально – смертельно небезпечним. У цьому переконались кілька мешканців Нью-Йорка, які щотижня збирались за домашньою грою у покер.

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Домашня гра у покер завершилась стріляниною

В один із вечорів покерну хомку перервали двоє грабіжників, які вдерились у помешкання і, погрожуючи зброєю, обчистили учасників інтелектуальних баталій.

Зловмисники забрали готівку, коштовності та інші цінні речі. Насамкінець, покидаючи компанію покеристів, зловмисники підстрелили 38-річного чоловіка, який заходив у будинок.

Потерпілого шпиталізували, його стан, на щастя, стабільний. А от грабіжників досі не знайшли. Триває слідство.

Зіркового покериста звинуватили у крадіжці чималої суми

Раніше успішний покерист Ентоні Зінно опинився в епіцентрі гучного скандалу. Під час одного з турнірів у Лас-Вегасі минулого року інший покерист Корел Теум заявив, що Зінно витяг з його сумки 19 тисяч доларів.

Теум розповів, що забув сумку з грішми під столом після завершення турніру, а коли зрозумів це та повернувся – речей уже не було. Служба безпеки спочатку не змогла допомогти покеристові, але за якийсь час йому повідомили, що хтось повернув сумку з тисячею доларів усередині. Втім, Корел запевняє, що там було 20 тисяч. Зрештою, як з’ясувалося, тим хто підібрав сумку, виявився саме Зінно.