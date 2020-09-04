Звездный белорусский покерист довольно успешно выступил на турнире богачей WCOOP-10-H.

Бай-ин в соревнование хайроллеров стоил 10,3 тысяч долларов. Почти сотня входов гарантировала призовой фонд — один миллион "баксов". Эту сумму между собой разделили 11 игроков.

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Неплохой кусок "пирога" "откусил" известный белорусский профессионал Никита Бодяковский. Он занял четвертое место в турнире и заработал 110 тысяч "зеленых".

Для Никиты это не такой уж значительный выигрыш. Бодяковский – самый успешный покерист пост-советского пространства. Белорус за карьеру заработал 28,5 миллионов долларов в живых турнирах. В частности, еще до карантина он удивительно успешно выступал в этом году. Никита занимает тринадцатую строчку в рейтинге самых успешных покеристов в истории.

Возвращаясь к турниру Всемирного чемпионата по онлайн-покеру, триумф в соревновании праздновал шотландец Людовик Гелих. Он заработал 239 тысяч долларов. Второе место занял немец Оле Шемион (184,6 тысяч долларов), третьим стал Крис Ханихен (142,7 тысяч долларов).