Зірковий білоруський покерист доволі успішно виступив на турнірі багатіїв WCOOP-10-H.

Бай-ін у змагання хайролерів коштував 10,3 тисяч доларів. Майже сотня входів гарантувала призовий фонд — один мільйон "баксів". Цю суму між собою розділили 11 гравців.

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Непоганий шматок "пирога" "відкусив" відомий білоруський професіонал Микита Бодяковський. Він посів четверте місце у турнірі та заробив 110 тисяч "зелених".

Для Микити це не такий уже й значний виграш. Бодяковський — найуспішніший покерист з пост-радянського простору. Білорус за кар’єру заробив 28,5 мільйонів доларів у живих турнірах. Зокрема, ще до карантину він напрочуд успішно виступав цього року. Микита посідає тринадцяту сходинку в рейтингу найуспішніших покеристів у історії.

Повертаючись до турніру Всесвітнього чемпіонату з онлайн-покеру, тріумф у змаганні святкував шотландець Людовік Геліх. Він заробив 239 тисяч доларів. Друге місце посів німець Оле Шеміон (184,6 тисяч доларів), третім став Кріс Ханіхен (142,7 тисяч доларів).