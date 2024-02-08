Аркот, который давно имеет одиозную репутацию в мире покера, подтвердил ее и на этот раз. Большое раздражение Ника вызвало то, что один из его оппонентов – популярный блогер Мариано Грандоли – слишком долго принимал решение в раздаче. Интересно, что сам Аркот не принимал непосредственного участия в развязке розыгрыша, что так его разозлил.

К теме Украинец выиграл турнир за 525 долларов – позади осталась тысяча соперников

Генри Гуттман поставил ол-ин более 62 тысяч долларов с А-Q, Грандоли же, держа в руке пару королей, более трех минут размышлял, стоит ли делать колл. Собственно то, что Мариано так долго думал над почти очевидным шагом и спровоцировало Аркота.

Что ты делаешь? Черт возьми, он ждет три минуты, чтобы сделать колл с королями! Что, черт возьми, мы делаем? Это уже слишком, ты никогда не выбрасываешь королей, это пустая трата времени. Ты никогда не сбросишь банк шестьдесят тысяч с такими картами, да пошел ты,

– набросился Ник на соперника.

Мариано пытался оправдываться, что боялся увидеть у Генри пару тузов, но этого было мало, чтобы успокоить Аркота. Показательно, что в комментариях к видео немало зрителей стали на сторону скандалиста, мол, блогер действительно устроил ненужное представление за столом.

Что касается собственно раздачи, то Гуттман и Грандоли решили разыграть ее дважды и в итоге каждый выиграл по одному разу, поэтому, они поровну разделили банк в 124 тысячи долларов.

Известного рэпера поймали на мошенничестве

Звездный исполнитель 21 Savage использовал меченую колоду для игры против блогера Адина Росса, благодаря чему выиграл у того 250 тысяч долларов. К счастью для Росса, мошенничество раскрыли его зрители и рэпер таки вернул нечестный выигрыш.